Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони: У жовтні в Україні розмінували понад 1800 гектарів звільнених територій

За місяць фахівці розмінували майже 460 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 6,8 кілометра автошляхів і 40,1 кілометра залізничних колій.

Міноборони: У жовтні в Україні розмінували понад 1800 гектарів звільнених територій
Фото: EPA/UPG

У жовтні 2026 року підрозділи розмінування ЗСУ та Держспецслужби транспорту очистили від мін і вибухонебезпечних предметів 1804 гектари звільнених територій. За цей час сапери виявили та знищили 336 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Міноборони України.

Зокрема, протягом місяця фахівці очистили:

  • 459,55 гектара сільськогосподарських угідь;
  • 6,87 кілометра автомобільних доріг;
  • 40,1 кілометра залізничних колій.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підрозділи розмінування виявили та знищили 483 702 вибухонебезпечні предмети.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies