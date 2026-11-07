Міноборони: У жовтні в Україні розмінували понад 1800 гектарів звільнених територій

За місяць фахівці розмінували майже 460 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 6,8 кілометра автошляхів і 40,1 кілометра залізничних колій.

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У жовтні 2026 року підрозділи розмінування ЗСУ та Держспецслужби транспорту очистили від мін і вибухонебезпечних предметів 1804 гектари звільнених територій. За цей час сапери виявили та знищили 336 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Міноборони України.

Зокрема, протягом місяця фахівці очистили:

459,55 гектара сільськогосподарських угідь;

6,87 кілометра автомобільних доріг;

40,1 кілометра залізничних колій.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підрозділи розмінування виявили та знищили 483 702 вибухонебезпечні предмети.