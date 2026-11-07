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У Кременчуці російські дрони атакували приватні підприємства: є травмовані

Попередньо відомо про чотирьох травмованих.

У Кременчуці російські дрони атакували приватні підприємства: є травмовані
Фото: ДСНС

У Кременчуці Полтавської області внаслідок атаки російських безпілотників виникли пожежі на території приватних підприємств. Відомо про чотирьох травмованих людей.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БпЛА по території приватних підприємств на двох локаціях. Виникли пожежі", – повідомив він.

Наразі відомо про чотирьох поранених. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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