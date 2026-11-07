У Москві помер митрополит Платон із Феодосії, який освячував російські ракети в Криму

У 2022 році РНБО запровадила проти нього санкції.

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У Москві на 86-му році життя помер митрополит Платон (Володимир Удовенко), колишній керуючий Феодосійською єпархією УПЦ МП.

Про це повідомили "Крим.Реалії".

Під час російської окупації Криму Удовенко публічно підтримував російську військову присутність та інфраструктурні проєкти окупаційної влади.

Він також освячував російські зенітно-ракетні комплекси С-400 і благословляв військовослужбовців РФ, а у травні 2018 року - Керченську протоку та незаконно споруджений Кримський міст.

Як повідомлялося, в 2022 році РНБО України застосувала санкції проти Удовенка.