Зеленський: Уночі РФ застосувала по Україні північнокорейські балістичні ракети KN-23

Знешкоджено лише чотири з 36 балістичних ракет під час нічної атаки

Під час російської атаки в ніч проти 7 листопада Україна знешкодила лише чотири з 36 ракет, які летіли до цілей балістичною траєкторією. Серед них балістичні північнокорейські ракети KN-23. Наразі тривають експертизи на місцях влучань, а також роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами селекторної наради щодо наслідків удару.

За словами глави держави, Україна продовжує відчувати значний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Допомогти подолати його можуть передусім Сполучені Штати. Українська сторона працює над прискоренням постачань і комунікує з американськими партнерами щодо необхідної допомоги.

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Зеленський наголосив, що Росія посилює удари по Україні та її інфраструктурі саме в період активізації дипломатичних зусиль. За його словами, таким чином Москва намагається тиснути на українську позицію та позицію партнерів.

Президент також повідомив, що за попередніми результатами експертиз на одному з ключових енергетичних об'єктів, пошкоджених під час атаки, Росія застосувала ракети KN-23, які виробляє та постачає Північна Корея. Він назвав це додатковим аргументом на користь посилення міжнародних санкцій.

Окремо під час наради обговорили ситуацію в Києві.

Президент Зеленський доручив очільнику МВС України Івану Вигівському разом із необхідними структурами та Київською міською державною адміністрацією підготувати резервні схеми транспортного сполучення та забезпечити додатковий транспорт. За словами президента, наразі на міському рівні таких резервних схем фактично немає.

Також прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів про відновлення енергетичних об'єктів і залучені до цього сили. Військові представили пропозиції щодо застосування засобів радіоелектронної боротьби, зокрема визначили напрями для їх масштабування.

Крім того, Україна готується до зустрічей у форматі Групи семи. Зеленський повідомив, що розраховує на нові внески європейських країн до програми PURL, щодо яких уже є попередні зобов'язання.

Також очікуються нові пакети енергетичної підтримки та постачання обладнання для української логістики.

За інформацією Повітряних сил, уночі РФ застосувала по Україні ракети "Іскандер-М", "Циркон", KN-23, С-400 та 172 ударні БпЛА. ППО збила 4 ракети та 149 російських безпілотників. Основним напрямком атаки була Київщина.

На Київщині російські війська атакували підстанції, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції з Києвом і центральними регіонами України.