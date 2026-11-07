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"Ні кривавому зерну!": у Латвії проходить акція проти транзиту зерна з Росії

У протесті беруть участь понад 300 людей та близько 200 одиниць техніки. 

"Ні кривавому зерну!": у Латвії проходить акція проти транзиту зерна з Росії
Фото: superagronom.com

У латвійському місті Єкабпілс проходить акція протесту з вимогою припинити транзит через Латвію зерна з Росії та окупованих територій України.

Про це повідомляє Укрінформ

Учасники акції "Ні кривавому зерну!" з плакатами та прапорами вимагають повністю припинити транзит російського зерна через територію країну. 

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У протесті беруть участь понад 300 людей та близько 200 одиниць техніки. Окрім прикрашених прапорами Латвії та України власних легкових автомобілів, активісти залучили сільськогосподарську техніку, трактори та вантажні автомобілі.

В акції взяв участь прем'єр-міністр Андріс Кулбергс. Водночас він визнав, що наразі повноцінно припинити цей транзит неможливо, оскільки в Європейському Союзі не досягнуто одностайності з цього питання, а одноосібне ухвалення рішення може призвести до негативних економічних наслідків. 

Кулбергс нагадав, що всі країни Балтії на рівні ЄС порушують питання заборони транзиту зерна з Росії. 

  • За даними служби державних доходів Латвії, за 10 місяців цього року транзит зерна з Росії через Латвію виріс у 3,1 раза, як порівняти з аналогічним періодом 2025 року. За 10 місяців цього року транзитом із Росії через Латвію було перевезено 1,115 млн тонн зерна, тоді як за аналогічний період минулого року - понад 357 тис. тонн. 
  • Найбільший обсяг зерна транзитом із Росії було перевезено у жовтні – 425 163 тонни, а у вересні – 346 952 тонни. 

Україна, Британія та Латвія домовилися відстежувати викрадене Росією зерно за допомогою хімічного аналізу. Завдяки ізотопному та хімічному аналізам зможуть визначати точне географічне походження пшениці, кукурудзи, ячменю й насіння соняшнику.

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