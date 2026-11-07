Біля Білого дому затримали чоловіка, якому "голоси в голові казали вбити Трампа"

Співробітники Секретної служби США затримали у Вашингтоні чоловіка, який зізнався в тому, що "голоси в голові наказали йому приїхати до столиці та вбити Дональда Трампа".

Як пише Associated Press, арешт стався після того, як один з правоохоронців помітив дивну поведінку водія припаркованої автівки. Виявилося, що автомобіль перебував у списку викрадених, а чоловік мав із собою три одиниці вогнепальної зброї та понад десяток набоїв.

Потенційний кілер є громадянином Венесуели, який нелегально потрапив на територію США через мексиканський кордон з Техасом у 2024 році.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін став єдиним із уряду Трампа, хто прокоментував можливий замах на президента. Він подякував Секретній службі за запобігання злочину до того, як нападник встиг завдати комусь шкоди.