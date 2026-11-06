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Канада одноразово надасть статус постійного жителя 200 000 тимчасових резидентів

Уряд країни планує зробити це до кінця 2027 року, на додаток до своєї щорічної імміграційної цілі.

Канада одноразово надасть статус постійного жителя 200 000 тимчасових резидентів
Фото: EPA

Уряд Канади планує до кінця 2027 року перевести до 200 000 тимчасових резидентів на постійне проживання, на додаток до своєї щорічної імміграційної цілі.

Про це пише Bloomberg.

План уряду Канади щодо рівня імміграції зберігає річні цільові показники для тимчасових та постійних резидентів на рівні 370 000 та 380 000 відповідно до 2029 року. Але одноразовий захід також надасть постійне місце проживання особам, які вже перебувають у країні на тимчасовій основі.

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Кількість тимчасових резидентів Канади різко зросла після пандемії Covid-19, оскільки уряд послабив правила для програм для іноземних студентів та тимчасових іноземних працівників, охопивши майже три мільйони осіб у жовтні 2024 року. Наплив новоприбулих створив навантаження на житлово-комунальні послуги та викликав негативну реакцію громадськості .

Канада також прийняла велику кількість українських біженців після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Відтоді уряд країни посилив правила та зобов'язався скоротити частку непостійних мешканців до 5% населення до кінця наступного року.

Станом на 1 липня кількість тимчасових резидентів Канади скоротилася до менш ніж 2,8 мільйона, що становить 6,7% населення.

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