Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСвіт

Єврокомісія збирає інформацію про погрози мінування літаків європейських авіакомпаній

У ЄС координують дії держав-членів та оцінюють, чи можуть ці інциденти вплинути на безпеку польотів.

Єврокомісія збирає інформацію про погрози мінування літаків європейських авіакомпаній
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія збирає інформацію від урядів країн-членів ЄС та консультується з Європейським агентством з безпеки польотів (EASA) через серію погроз про нібито мінування літаків європейських авіакомпаній. 

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в Брюсселі, пише "Укрінформ".

За її словами, Єврокомісія ставиться до таких повідомлень серйозно, а безпека цивільного населення залишається пріоритетом.

Відповідальність за розслідування інцидентів несуть держави-члени ЄС. Водночас Єврокомісія підтримує зв’язок із EASA, яке оцінює можливий вплив погроз на безпеку авіаперевезень та необхідність додаткових заходів.

Також єврокомісар з питань транспорту Апостолос Дзідзікостас зв’язався з агентством, а на рівні ЄС активували механізм обміну інформацією.

Водночас у Єврокомісії не коментують, хто може стояти за погрозами, оскільки це питання національних розслідувань.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies