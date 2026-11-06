Єврокомісія збирає інформацію про погрози мінування літаків європейських авіакомпаній

Єврокомісія збирає інформацію від урядів країн-членів ЄС та консультується з Європейським агентством з безпеки польотів (EASA) через серію погроз про нібито мінування літаків європейських авіакомпаній.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в Брюсселі, пише "Укрінформ".
За її словами, Єврокомісія ставиться до таких повідомлень серйозно, а безпека цивільного населення залишається пріоритетом.
Відповідальність за розслідування інцидентів несуть держави-члени ЄС. Водночас Єврокомісія підтримує зв’язок із EASA, яке оцінює можливий вплив погроз на безпеку авіаперевезень та необхідність додаткових заходів.
Також єврокомісар з питань транспорту Апостолос Дзідзікостас зв’язався з агентством, а на рівні ЄС активували механізм обміну інформацією.
Водночас у Єврокомісії не коментують, хто може стояти за погрозами, оскільки це питання національних розслідувань.
- 5 листопада щонайменше 21 авіарейс і кілька аеропортів у Європі вчора отримали погрози про закладення вибухових пристроїв.