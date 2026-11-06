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Представниця ЄС в Україні: закон про НБУ є чітким у питанні підстав для звільнення його голови

Катаріна Матернова прокоментувала заяви голови Нацбанку про тиск стосовно звільнення. 

Представниця ЄС в Україні: закон про НБУ є чітким у питанні підстав для звільнення його голови
Фото: Facebook/Katarina Mathernova

Протягом 12 років після Революції Гідності Україна подолала значний шлях для зміцненні її інституцій. Зокрема, в питанні Національного банку, заявила у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна представниця Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова на заході «Beyond the Headlines. Оцінка прогресу України як країни-кандидата на вступ до ЄС», проведеному в European HUB.

Незалежність НБУ є однією з ключових засад українського суверенітету. Не лише монетарного, а й загалом, вважає вона.

«Незалежність Національного банку є надзвичайно важливою, переважно для фінансової стабільності. І, що неймовірно, то це те, що за п'ять років цієї брутальної агресії не було жодного моменту фінансової нестабільності», – зазначила Катаріна Матернова.

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Вона вважає, що міністр фінансів і голова НБУ зробили величезну роботу. 

«Ми підтримуємо зв'язок з обома. ЄС є найбільшим донором і партнером, і ми також дуже тісно працюємо з головою НБУ стосовно викликів регулятора в питанні фінансової системи. Ми багато працюємо над детінізацією економіки», – зазначила вона.

Матернова вважає, що закон про НБУ є чітким у частині підстав для звільнення його голови. Представниця Євросоюзу підкреслила, що верховенство права – ключова вимога для членства в ЄС.

Контекст

3 листопада народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в розісланому парламентарям порядку денному зазначено розгляд відставки Андрія Пишного. Він зауважив, що зазвичай кадрові питання ставлять першими, а це стояло наприкінці. Це, на його думку, демонструє невизначеність питання.

Наступного дня Андрій Пишний заявив, що не писав заяв про відставку і не планує робити це «під тиском». Пишний нагадав, що за законом голова Національного банку України виконує обов'язки протягом семирічного терміну, а для його дострокового звільнення є вичерпний перелік підстав. Він вважає, що зараз, коли питання його відставки знову з'явилося в публічному просторі «на тлі тривалого політичного тиску, маніпуляцій, цілеспрямованої та скоординованої кампанії з дискредитації, перевіряється не чиясь готовність залишити посаду, а реальна дієвість захисних механізмів і запобіжників та здатність держави дотримуватися встановлених у законі правил».

Інформація про можливе звільнення голови НБУ Андрія Пишного з'являється вже вдруге цього року, хоча до завершення його каденції ще далеко: він був призначений в жовтні 2022. Відбувається це на тлі розслідування ролі державного «Сенс Банку» в корупційній схемі внесення застави за ексміністра Германа Галущенка.

Пишний заперечує вплив на призначення радника наглядової ради Василя Веселого. УП писала, що Веселий і один з підозрюваних, Олександр Цукерман, обговорювали кандидатів до наглядової ради «Сенс Банку». Процес призначення наглядової ради мав би бути незалежним.

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