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В Україні з початку 2026 року власну генерацію електроенергії розпочав 61 заклад охорони здоров’я. Для цього в межах проєкту "Промінь надії" ввели в експлуатацію сонячні електростанції загальною потужністю 4 400 кВт.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Зазначається, що станом на кінець жовтня ще 147 проєктів у медичних закладах перебувають на різних стадіях реалізації.

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Встановлення обладнання у 61 медзакладі стало можливим завдяки міжнародній підтримці. Зокрема, 39 закладів отримали допомогу від Німеччини, 12 – від Швеції, п’ять – від Великої Британії, два – від Євросоюзу.

Ще по одному медичному закладу забезпечили обладнанням за підтримки Бельгії, Канади та Нідерландів.

Проєкт "Промінь надії" є спільною ініціативою Європейської комісії, Міністерства енергетики та Міністерства охорони здоров’я України. Його реалізують у межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Мета програми – підвищити енергетичну стійкість лікарень завдяки встановленню сонячних панелей, систем накопичення енергії та іншого обладнання. Це має забезпечити стабільніше електропостачання та безперебійну роботу медичних закладів навіть у складних умовах.