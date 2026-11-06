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Україна і Єгипет домовилися про співпрацю в аграрній сфері та відновленні зрошення

Єгипет залишається одним із ключових торговельних партнерів України в агросекторі.

Україна і Єгипет домовилися про співпрацю в аграрній сфері та відновленні зрошення
прапор Єгипту
Фото: З відкритих джерел

Україна та Єгипет планують розширювати співпрацю в аграрній торгівлі, логістиці та меліорації. 

Про це домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький і генеральний секретар Агентства сталого розвитку «Мустакбаль Міср» Халед Ахмед Салах Ель-Дін під час візиту української делегації до Єгипту, повідомило Мінагрополітики.

Посадовці обговорили збільшення поставок української продукції на єгипетський ринок, створення там українського продовольчого хабу, спільні проєкти зі зберігання і переробки продукції, а також безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі.

Також ішлося про обмін досвідом у сфері зрошення. Єгипет має значний досвід у реалізації масштабних іригаційних проєктів, і це має допомогти Україні відновити меліоративну інфраструктуру після руйнування Каховської дамби. 

За словами Висоцького, країни налагодять окрему взаємодію для обміну технічними знаннями і підготовки спільних практичних проєктів у цій галузі.

У Мінагрополітики зазначають, що Єгипет залишається одним із ключових торговельних партнерів України в агросекторі. За перші десять місяців цього року експорт української сільгосппродукції до цієї країни сягнув $825 млн, а основу поставок становлять пшениця та кукурудза.

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