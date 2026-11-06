Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСвіт

Іран відправив до Путіна керівника Ради нацбезпеки з посланням від аятоли

Сторони обговорили війну в Ірані, а також будівництво газопроводів.

Іран відправив до Путіна керівника Ради нацбезпеки з посланням від аятоли
прапори Ірану і Росії
Фото: DW

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї відвідав РФ, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. 

Він передав очільнику Кремля особисте послання від аятоли Моджтаби Хаменеї щодо війни в Ірані та обговорив зміцнення двосторонніх відносин, пише Euronews.

За словами Резаї, на зустрічі ішлося про повоєнну ситуацію та регіональну безпеку. Зміст листа Хаменеї іранські державні медіа не розголошують. Окрім безпекових питань, посадовці обговорили будівництво газопроводів із Росії до Ірану. Цей проєкт має допомогти Тегерану подолати дефіцит газу і спростити продаж російського палива сусіднім країнам. 

Попри те, що Іран є великим виробником газу, країна тривалий час потерпає від його нестачі, яка посилилася після початку війни зі США й атаках по іранських газопереробних заводах.

Також на зустрічі йшлося про спільні інфраструктурні проєкти. Вища рада національної безпеки Ірану схвалила угоду про будівництво залізниці Решт — Астара за участю Росії, і невдовзі міністр доріг та міського розвитку підпише цей контракт. Ця ділянка завдовжки понад 160 км завершить західний маршрут міжнародного транспортного коридору «Північ — Південь» до іранських портів у Перській затоці. 

Водночас іранські медіа повідомляють, що Росія підготувала для Ірану кредит на мільярд доларів як перший транш із запланованих 20 млрд, проте переказ коштів затримується через повільний прогрес у будівництві залізниці.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies