Іран відправив до Путіна керівника Ради нацбезпеки з посланням від аятоли

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї відвідав РФ, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Він передав очільнику Кремля особисте послання від аятоли Моджтаби Хаменеї щодо війни в Ірані та обговорив зміцнення двосторонніх відносин, пише Euronews.

За словами Резаї, на зустрічі ішлося про повоєнну ситуацію та регіональну безпеку. Зміст листа Хаменеї іранські державні медіа не розголошують. Окрім безпекових питань, посадовці обговорили будівництво газопроводів із Росії до Ірану. Цей проєкт має допомогти Тегерану подолати дефіцит газу і спростити продаж російського палива сусіднім країнам.

Попри те, що Іран є великим виробником газу, країна тривалий час потерпає від його нестачі, яка посилилася після початку війни зі США й атаках по іранських газопереробних заводах.

Також на зустрічі йшлося про спільні інфраструктурні проєкти. Вища рада національної безпеки Ірану схвалила угоду про будівництво залізниці Решт — Астара за участю Росії, і невдовзі міністр доріг та міського розвитку підпише цей контракт. Ця ділянка завдовжки понад 160 км завершить західний маршрут міжнародного транспортного коридору «Північ — Південь» до іранських портів у Перській затоці.

Водночас іранські медіа повідомляють, що Росія підготувала для Ірану кредит на мільярд доларів як перший транш із запланованих 20 млрд, проте переказ коштів затримується через повільний прогрес у будівництві залізниці.