Пол Маккензі наказував своїм послідовникам голодувати разом із дітьми, щоб потрапити до раю. Загалом у лісі, де діяла секта, виявили 448 тіл.

У п’ятницю, 6 листопада, суд у Кенії засудив лідера релігійної секти Пола Маккензі до 200 років позбавлення волі за вбивство 190 дітей. За даними слідства, він наказував своїм послідовникам морити дітей голодом, а їхні тіла ховати в лісі.

Про це пише Reuters.

Суддя Діана Каведза призначила Маккензі 100 років ув’язнення за вбивство шляхом голодування та ще 100 років – за безпосереднє вбивство.

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Під час судового процесу розглядали справи 190 дітей та одного дорослого. Маккензі заперечував звинувачення, стверджуючи, що не примушував людей голодувати. Однак суд відхилив його аргументи.

За версією прокуратури, Маккензі очолював апокаліптичну християнську церкву в лісі поблизу східного узбережжя Кенії. Він переконував послідовників голодувати разом із дітьми, щоб потрапити до раю до кінця світу. Його спільники погрожували людям і били їх, змушуючи виконувати накази.

Тіла загиблих знаходили в неглибоких могилах та вигрібних ямах. Деяких людей поховали живцем.

За даними Національної комісії з прав людини Кенії, у лісі загалом виявили 448 тіл. Крім того, Маккензі звинувачують у причетності до вбивства ще 52 людей, тіла яких знайшли в іншому місці — у селі приблизно за 30 кілометрів від лісу Шакахола. У цій справі він також заявив про свою невинуватість. Таким чином, загальна кількість можливих жертв може сягнути 500.

Маккензі перебував у полі зору правоохоронців із 2017 року, коли поліція провела обшук у його приміщенні. У 2019 році влада закрила його церкву в місті Малінді, після чого він переїхав до сусіднього лісу Шакахола.