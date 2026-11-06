Президент Фінляндії і комітет із питань зовнішньої і безпекової політики обговорили питання заборони в'їзду громадян Росії до країни.

Міністерка закордонних справ Еліна Валтонен повідомила, що міністерство терміново готує пропозицію щодо зміни постанови уряду про в’їзд росіян, пише Yle.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо пояснив, що у Фінляндії з 2022 року вже діють обмеження на в'їзд для росіян, зокрема щодо туристичних віз, але зараз готують додаткові заходи, які дозволять заборонити в'їзд, зокрема, професійним спортсменам. За його словами, питання опрацьовують швидко, і було б принциповим рішенням, якби росіяни взагалі не могли потрапити до Фінляндії.

Обговорення активізувалося на тлі найближчих змагань: наступного тижня в Гельсінкі мають відбутися два матчі НХЛ за участі російських гравців, 20–21 листопада там же пройде турнір з фігурного катання Finlandia Trophy з учасниками з Росії, а 27–29 листопада в Руці розпочнеться етап Кубка світу з лижних перегонів, на якому також очікують російських атлетів.