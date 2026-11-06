Норвегія виділяє Україні $53 млн на виплату пенсій, зарплат і соцдопомоги

Кошти спрямують до державного бюджету через Світовий банк. Це перший внесок Норвегії у фінансування українського бюджету на 2027 рік.

Норвегія виділяє 500 млн норвезьких крон (близько 53 млн доларів) до держбюджету України. Гроші допоможуть забезпечити виплату зарплат, пенсій і соціальної допомоги, а також підтримати роботу основних сфер суспільних послуг на початку 2027 року.

Про це повідомили на сайті уряду Норвегії.

"Стійкість України також залежить від того, чи вдасться зберегти повсякденне життя, навіть попри тривалу війну. Норвегія допомагає забезпечити, щоб діти могли ходити до школи, лікарні могли лікувати пацієнтів, а пенсіонери – отримувати свої пенсії", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

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Про допомогу він повідомив після зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Варшаві. Там міністри беруть участь у зустрічі представників Німеччини, Польщі, країн Північної Європи та Балтії, а також Верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

За словами Ейде, Норвегія та Фінляндія також допомагають Україні готуватися до майбутніх переговорів із Росією. Мета – сприяти досягненню тривалого та справедливого миру.

Фінансування надаватимуть через багатосторонній донорський трастовий фонд Світового банку. Він відшкодовує підтверджені витрати на зарплати, пенсії та соціальні виплати у цивільному секторі, зокрема у сферах охорони здоров’я, освіти та екстреної допомоги.

В уряді Норвегії зазначили, що кошти допоможуть підтримати соціально незахищені домогосподарства, пенсіонерів і працівників державного сектору, а також покрити фінансові потреби наприкінці року.

У повідомленні також наголосили, що фонд має спеціальні механізми контролю за використанням коштів: витрати перевіряють перед відшкодуванням, а самі процеси підлягають зовнішньому нагляду.