Отава не підтримує рішення Спортивного арбітражного суду у Лозанні легітимізувати участь Росії в чемпіонатах світу Міжнародної федерації хокею.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Канаді за недопуск росіян до чемпіонату з хокею.

Раніше Сибіга розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду щодо допуску російських хокейних збірних до міжнародних змагань.

Як пише Укрінформ, міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що Канада не підтримує рішення Спортивного арбітражного суду у Лозанні легітимізувати участь Росії в чемпіонатах світу Міжнародної федерації хокею.

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"Вдячні нашим канадським друзям за те, що нагадали Москві: на льоду немає місця безкарності. Москва й досі вважає, що може приховати свої злочини за хокейною формою, а хокейний майданчик допоможе їй відновити заплямовану репутацію. Постійні й цілеспрямовані атаки Росії на Україну щодня потрапляють у заголовки світових ЗМІ, нагадуючи світові, чому міжнародні спортивні турніри не повинні ставати для Москви можливістю для повернення до кола держав, які користуються міжнародною повагою”, – зазначив Сибіга у своєму дописі соціальній платформі X.

Дипломат подякував, зокрема, Аніті Ананд, міністерці імміграції, біженців та громадянства Канади Лені Метледж Діаб і державному секретареві Канади з питань спорту Адаму ван Кувердену за їхню принципову позицію та лідерство".

Сибіга підкреслив, що Канада продемонструвала, як не допустити цього, зокрема через конкретні візові обмеження.

“Тепер черга за іншими хокейними державами і ми закликаємо їх наслідувати приклад Канади”, – сказав міністр.