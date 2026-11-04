Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСвіт

Сибіга подякував Канаді за недопуск росіян до чемпіонату з хокею

Отава не підтримує рішення Спортивного арбітражного суду у Лозанні легітимізувати участь Росії в чемпіонатах світу Міжнародної федерації хокею.

Сибіга подякував Канаді за недопуск росіян до чемпіонату з хокею
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Канаді за недопуск росіян до чемпіонату з хокею.

Раніше Сибіга розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду щодо допуску російських хокейних збірних до міжнародних змагань.

Як пише Укрінформ, міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що Канада не підтримує рішення Спортивного арбітражного суду у Лозанні легітимізувати участь Росії в чемпіонатах світу Міжнародної федерації хокею.

Реклама

"Вдячні нашим канадським друзям за те, що нагадали Москві: на льоду немає місця безкарності. Москва й досі вважає, що може приховати свої злочини за хокейною формою, а хокейний майданчик допоможе їй відновити заплямовану репутацію. Постійні й цілеспрямовані атаки Росії на Україну щодня потрапляють у заголовки світових ЗМІ, нагадуючи світові, чому міжнародні спортивні турніри не повинні ставати для Москви можливістю для повернення до кола держав, які користуються міжнародною повагою”, – зазначив Сибіга у своєму дописі соціальній платформі X.

Дипломат подякував, зокрема, Аніті Ананд, міністерці імміграції, біженців та громадянства Канади Лені Метледж Діаб і державному секретареві Канади з питань спорту Адаму ван Кувердену за їхню принципову позицію та лідерство".

Сибіга підкреслив, що Канада продемонструвала, як не допустити цього, зокрема через конкретні візові обмеження.

“Тепер черга за іншими хокейними державами і ми закликаємо їх наслідувати приклад Канади”, – сказав міністр.

  • Учора стало відомо, що хокейна збірна Чехії відмовилася грати з росіянами на Чемпіонаті світу з хокею на льоду, який має відбутись у травні 2027 року в Німеччині.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies