Apple внесла до "сірого списку" на клавіатурі iPhone фразу про "диктатора Трампа"

Дослідник технологій Дерік Кауффман знайшов в додатках компанії Apple на iPhone "сірий список" словосполучень та фраз, які були вилучені з автозаповнення та свайпового набору на клавіатурах.

Як пише Reuters, йдеться про "м'яку цензуру": смартфон не може заборонити користувачу писати у повідомленнях та електронних листах будь-які слова, але просто не пропонує їх для швидкого введення. У переліку з десятків тисяч "небажаних" текстів здебільшого лайлива та образлива лексика, пов'язана з наркотиками, насильством тощо. Проте є й політично забарвлені висловлювання.

Зокрема iPhone не дає набрати свайпом словосполучення "диктатор Трамп" та "сонний Джо" (прізвисько, яке президент США дав своєму попереднику - ред.) Також не працює автозаповнення на фрази "змова лівих", "незалежність Тибету", "об'єднана Ірландія".

Є й обмеження, які наявні лише в окремих мовах: наприклад, французькою не виходить швидко набрати "надто висока імміграція", а івритом - словосполучення "окуповані території". Останнє пов'язано із запереченням урядом Ізраїлю окупації Західного берега Йордану.

Цікаво, що в минулому Apple звинувачували у некоректній поведінці штучного інтелекту, відповідального за передбачення та розшифровку того, що хоче надрукувати чи надиктувати користувач. У 2025 році виявилося, що слово "расист" ШІ автоматично замінював на "Трамп".