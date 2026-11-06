UGV Laboratory представила оновлені НРК сімейства «Гієна»

Усі платформи розроблялися за концепцією «з коробки»: їх можна використовувати безпосередньо після отримання, зазначили розробники

Українська компанія UGV Laboratory показала оновлену лінійку малих наземних роботизованих комплексів (НРК) сімейства «Гієна». До неї увійшли модернізований Hyena RED, серійна логістична платформа Hyena S та прототип ударного комплексу Hyena COBALT. Про це повідомляє «Оборонка».

Як пояснив представник компанії, усі платформи розроблялися за концепцією готового до експлуатації виробу: їх можна використовувати безпосередньо після отримання, не витрачаючи час на додаткове доопрацювання в польових умовах.

Флагманський НРК Hyena RED у новій версії отримав Starlink як елемент стандартної комплектації. Завдяки цьому комплекс перейшов на цифрову систему керування. Водночас аналоговий радіоканал залишили як запасний варіант зв'язку на випадок впливу засобів радіоелектронної боротьби.

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Як розповідають розробники, оновлений Hyena RED отримав можливість транспортувати бойову частину масою до 30 кг на відстань приблизно 30 км. Його робоча швидкість становить 16 км/год. Також виробник збільшив кількість машин у комплекті постачання: замість п'яти замовник отримуватиме десять платформ. Це дасть змогу організувати їхню безперервну ротацію під час виконання завдань.

На корпусі платформи передбачили універсальні кріплення, за допомогою яких можна фіксувати штатні боєприпаси виробництва компанії, саморобні вибухові пристрої та протитанкові міни ТМ-62.

Hyena RED перебуває на завершальному етапі бойових випробувань у передсерійному виконанні. За словами розробників, його конфігурація вже майже повністю відповідає майбутній серійній версії. Після завершення випробувань компанія планує розпочати серійне виробництво.

Логістичний комплекс Hyena S обладнаний GPS-модулем і камерами нічного бачення. Крім перевезення вантажів, його можна використовувати як мобільний спостережний пункт. Для цього камеру підіймають над платформою, а вантажний відсік заповнюють додатковими акумуляторами, які дають змогу забезпечити тривалу передачу відеосигналу.

За даними виробника, Hyena S здатна транспортувати вантажі масою до 20 кг, розвивати швидкість до 16 км/год і працювати на відстані до 12 км. Базова ударна версія «Гієни» передбачає встановлення бойової частини вагою до 26 кг, має запас ходу до 20 км та оснащена таймером самоліквідації. Час спрацювання механізму можна налаштовувати в діапазоні від 30 до 60 годин.

Hyena S уже використовується підрозділами Сил оборони України для виконання логістичних завдань.

Ще однією новинкою став ударний Hyena COBALT. Його конструкцію адаптували для встановлення двох одноразових гранатометів AT4 шведської компанії Saab. За задумом розробників, платформа має виконувати два дистанційні постріли, після чого наближатися до цілі та підриватися в режимі камікадзе.

Hyena COBALT наразі існує у вигляді робочого прототипу. Команда розробників продовжує опрацьовувати нормативні процедури та алгоритми, необхідні для подальшого постачання цих комплексів замовникам у повністю готовій до бойового застосування конфігурації разом із гранатометами AT4.

Представник UGV Laboratory зазначив, що поява невеликих логістичних платформ стала відповіддю на ускладнення роботи середніх наземних засобів через велику кількість ворожих безпілотників у повітрі.

Конструкція шасі всього сімейства передбачає рух складною місцевістю. Зокрема, роботи можуть долати ділянки зі щебенем, будівельні руїни, траншеї, бруд і мілководдя.