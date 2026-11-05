Mara Drone представила новий фотоліт Simar із дальністю місії 250 км

Початок продажу безпілотника запланований на другий квартал 2027 року

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Українська компанія Mara Drone на виставці IRON HALLOWEEN PARTY 2026 презентувала новий безпілотник літакового типу Simar, призначений для створення детальних повітряних фотопланів місцевості. Наразі дрон проходить випробування. Про це повідомляє Defender Media.

За заявленими характеристиками, Simar матиме кращі показники порівняно з нинішнім флагманом компанії — фотольотом «Мара-2М». Дальність місії нового безпілотника становитиме 250 км, а тактичний радіус — 90 км. Апарат зможе нести корисне навантаження масою до 5 кг, а максимальна тривалість місії сягатиме 240 хвилин, зазначають розробники.

Наразі Simar планують для аерофотознімання та створення детальних фотопланів. Водночас у 2027 році Mara Drone планує розширити його функціональність і додати режим розвідувального безпілотника. Це дасть змогу здійснювати спостереження за наземними об'єктами в режимі реального часу. Точну вартість нової розробки виробник поки не оголошує.

Для порівняння, на Brave1 Market серійний фотоліт «Мара-2М» коштує 530 тис. грн. Його дальність становить 180 км, тактична глибина — 60 км, а максимальна тривалість польоту — 120 хвилин.

Наразі Mara Drone співпрацює з понад 100 військовими підрозділами. Продукція підприємства також представлена на маркетплейсах Brave1 Market і DOT-Chain Defence. Крім безпілотників, компанія планує розширити присутність на Brave1 Market за рахунок власних комплектуючих для дронів. Їх виготовляють на виробничих потужностях Mara Drone, а основними потенційними замовниками мають стати інші розробники безпілотних систем.