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Українська компанія Warbirds представила FPV-дрон DZYGA-17S

За даними виробника, під час одного із бойових застосувань дрон пролетів 110 км

Українська компанія Warbirds представила FPV-дрон DZYGA-17S
DZYGA-17S
Фото: Warbirds

Українська компанія Warbirds представила новий далекобійний FPV-дрон DZYGA-17S. Наразі безпілотник проходить випробування у двох військових підрозділах, паралельно триває його кодифікація. Про це компанія повідомила у соцмережах.

За оприлюдненими характеристиками, DZYGA-17S має 17-дюймову раму та злітну вагу 11,5 кг без бойової частини. Крейсерська швидкість становить 90–100 км/год, максимальна — до 130 км/год. Заявлена тривалість польоту — понад 60 хвилин із навантаженням 2 кг, а максимальне випробуване навантаження сягає 6 кг.

DZYGA-17S використовує супутниковий зв’язок Starlink для дистанційного керування та передавання відео з борта. Заявлена роздільна здатність зображення — Full HD (1920 × 1080). Також передбачена нічна камера, а для роботи в різний час доби компанія пропонує конфігурацію з подвійною камерою. Дрон оснащений двома акумуляторами ємністю 39 000 мА·год кожен. Термінал Starlink має окреме живлення.

Також Warbirds працює над бомберною модифікацією DZYGA-17S. Вона матиме механізм скидання боєприпасів і поворотну камеру, що дозволить використовувати безпілотник також для розвідувальних завдань.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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