Йдеться про багатоцільовий дрон Black Stork, ударний Owl A, розвідувальний Owl R та три FPV-дрони: Sparrow 10, Sparrow 7 та Sparrow OF

Українська компанія Ratel Robotics розширила свою екосистему роботизованих рішень новими безпілотниками. До оновленої лінійки увійшли шість моделей для ударних місій, розвідки, логістики та роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби. Про це виробник повідомив у соціальних мережах.

До нової лінійки увійшли такі дрони:

Black Stork – важкий 30-дюймовий багатоцільовий безпілотник, призначений для ударних місій, логістики та розвідки. За даними розробника він має вантожопідйомнсть до 10 кг, перебувати в повітрі до 50 хвилин і працювати на відстані до 15 км. Дрон оснащений оптичною системою для цілодобового застосування, модулем StabX для навігації без GPS та системою Starlink, яка забезпечує передавання відео й керування.

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Фото: Ratel Robotics

Owl A (Attack) – 22-дюймовий ударний безпілотник, розроблений для ураження бронетехніки, укріплень і живої сили противника. Максимальне корисне навантаження становить 5 кг, дальність застосування – до 30 км, а тривалість польоту – до 45 хвилин, зазначають розробники. Для керування та передавання відеосигналу використовується Starlink. За даними виробника, це дає змогу підтримувати стабільний зв’язок в умовах дії засобів РЕБ.

Фото: Ratel Robotics

Owl R (Recon) – розвідувальний безпілотник із 22-дюймовою рамою, призначений для спостереження, коригування вогню та збору розвідувальних даних. Модель обладнана камерою Tarot T30X із 30-кратним оптичним зумом і модулем StabX-День, який забезпечує стабільну роботу в умовах придушення GPS. Керування та передавання відео здійснюються через Starlink для підтримання зв’язку в умовах радіоелектронної боротьби.

Фото: Ratel Robotics

Sparrow 10 – 10-дюймовий ударний FPV-дрон, який компанія характеризує як швидкий і маневрений засіб для виконання тактичних місій. За даними розробників, його корисне навантаження становить до 2 кг, дальність застосування – до 10 км, максимальна швидкість – до 90 км/год. Тривалість польоту сягає 15 хвилин.

Фото: Ratel Robotics

Sparrow 7 – компактний 7-дюймовий ударний FPV-дрон для ураження техніки, укріплень і живої сили противника. Виробник відзначає його маневреність, зокрема під час роботи у складних умовах та обмеженому просторі. За словами розробників, безпілотник може нести до 1,5 кг корисного навантаження, має дальність застосування до 10 км, розвиває швидкість до 80 км/год і здатний перебувати в повітрі до 15 хвилин.

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Фото: Ratel Robotics

Sparrow OF – 10-дюймовий ударний FPV-дрон, у якому для керування використовується оптоволоконний кабель. Така система зв’язку призначена для роботи в умовах інтенсивної дії РЕБ та забезпечує передавання відео й команд керування без радіовипромінювання. Заявлені характеристики Sparrow OF: бойове навантаження до 1,5 кг, швидкість до 80 км/год і тривалість польоту до 15 хвилин.

Фото: Ratel Robotics

Ratel Robotics – український виробник безпілотних систем, який розробляє дрони з 2023 року. Найбільше компанія відома як виробник НРК. Роботизовані платформи компанії використовуються для логістики на полі бою, евакуації поранених, розвідки, запуску дронів та розмінування. Компанія у 2026 році уклала контракти на загальну суму $86 млн. Компанія також веде переговори з кількома країнами НАТО в межах ініціативи «Build With Ukraine».