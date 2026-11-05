Українська Winfly і тайванська Fortmosa працюють над катером-носієм дронів

Спільний концепт та макети катера представили на початку жовтня на виставці Taichung Smart Manufacturing Show у тайванському Тайчжуні

Український виробник FPV-дронів Winfly разом із тайванською компанією Fortmosa, яка виготовляє катери, працюють над безекіпажним катером-носієм дронів-перехоплювачів. Про це йдеться у пресрелізі Winfly.

У компанії зазначають, що такий комплекс призначений для захисту та охорони акваторії та узбережжя, а також перехоплення повітряних цілей з води. Надалі сторони планують розвиток лінійки багатоцільових безпілотних катерів, здатних нести різні типи дронів.

Вимоги до катера Winfly формує разом із замовниками під конкретні завдання. Далі Fortmosa готує дизайн і виготовляє прототип, а Winfly оснащує його системами автономності та дронами різних типів. Після цього катер доповнюють засобами виявлення, зокрема пасивними радарами, які фіксують радіосигнали, та оптичними станціями для верифікації цілей удень і вночі.

Компанія Fortmosa виготовляє корпуси катерів з поліетилену високої щільності. За даними компанії, такі корпуси легкі, стійкі до ударів і корозії, не тріскаються на морозі, а понтони, заповнені пінополістиролом, роблять їх практично непотоплюваними.