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«Армолаб» представила модульний НРК Unimod для десантування з повітря

НРК має запас ходу до 20 кілометрів та може оснащуватись Starlink

«Армолаб» представила модульний НРК Unimod для десантування з повітря
НРК Unimod
Фото: Армолаб

Компанія «Армолаб» представила НРК Unimod — модульну універсальну платформу-трансформер, призначену для десантування з важких безпілотників. Про це розробники повідомили у Facebook.

За словами розробників, НРК створювали для еваеуаційних та логістичних місій. Як повідомили в компанії, комплекс має модульну конструкцію та може оснащуватися колісним або гусеничним шасі. Unimod розробили з можливістю швидкого збирання та розбирання. НРК виготовили із стійких до ушкоджень матеріалів, додали розробники.

Комплекс складається з двох гусеничних модулів вагою по 25 кг та змінної платформи вагою 10 кг. Максимальна заявлена швидкість руху становить 6 км/год, а вантажопідйомність — до 100 кг. НРК має запас ходу до 20 кілометрів та може оснащуватись Starlink для зв'язку, зазначають розробники.

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«Армолаб» — українська інженерно-виробнича компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві наземних роботизованих комплексів для військових, рятувальних і спеціальних завдань. Компанія була заснована у 2025 році, її штаб-квартира розташована у Львові. 

Нещодавно у компанії повідомили про удосконалення їхнього НРК для медичного транспортування «Робоноші».

Крім «Робонош» серед розробок компанії — шестиколісні НРК Mamont і «Марсохід». Прототип Mamont компанія представила у березні 2026 року: він має масу близько 1,1 тонни, вантажопідйомність до 700 кг, запас ходу до 100 км та максимальну швидкість до 50 км/год. «Марсохід» розрахований на перевезення до 200 кг вантажу, має заявлений запас ходу до 60 км і швидкість до 14 км/год.

Співзасновник компанії Дмитро Мамонов, зокрема, брав участь у розробці ранньої версії TerMIT та працював над проєктом «Танкове бюро», з якого згодом виросла Numo Robotics.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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