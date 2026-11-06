Трамп призначив Стівена Міллера новим керівником апарату Білого дому

Президент США Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, що його давня та головна помічниця Сьюзі Вайлз звільнена з посади керівника апарату, а її місце займе Стівен Міллер.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Я радий оголосити, що пан Стівен Міллер, нинішній заступник керівника апарату адміністрації Трампа та один з моїх найдовіреніших радників, стане керівником апарату з понеділка, 9 листопада 2026 року, – написав Трамп у п’ятницю вдень на Truth Social. – Сьюзі Вайлз, яка виконала видатну роботу, перейде до Політичного відділу Трампа. Я хочу подякувати їй за службу на посаді керівника апарату».

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Вайлз увійшла в історію як перша жінка, яка стала керівником апарату Білого дому. Вона також найдовше попрацювала на посаді керівника апарату за дві каденції Трампа, який у свій перший президентський строк звільнив чотрьох. Вона вирізнялася своєю врівноваженою поведінкою, сам Дональд Трамп називав її «Залізною дівою».

Вайлз має значний досвід у політиці, починала з посади рецепціоністки, а потім помічниці конгресмена Джека Кемпа, працювала в кампанії Рейгана 1980 року.

З 1997 по 2000 рік – голова апарату мера Джексонвілла Джона Ділейні. Згодом керувала успішною кампанією Ріка Скотта на посаду губернатора Флориди. Короткий час очолювала президентську кампанію Джона Гантсмана 2012 року. З листопада 2022 року разом із Крісом Лачівітою очолювала передвиборчу кампанію Трампа.

Після поразки республіканців на проміжних виборах, американські медіа повідомляли, що Дональд Трамп може звільнити Вайлз, поклавши на неї вину за провал. До цього закликали ряд впливових осіб руху MAGA, закрема, колишній радник Білого дому Стів Беннон, який заявив, що Вайлза слід «негайно усунути» через поразку Республіканської партії. За інформацією The Wall Street Journal, Дональд Трамп опитував своє оточення про те, як Вайлз виконує свої функції.

Стівен Міллер досі займав дві посади: заступника голови апарату Білого дому з політики та радника президента з внутрішньої безпеки. Він упродовж років був одним із найближчих помічників Дональда Трампа. У першій адміністрації (2017-2021) Міллер працював старшим радником президента, керував підготовкою промов. Міллер є ідеологом жорсткої програми імміграційного контролю та депортації нелегальних мігрантів. Колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті назвав Міллера «мозком Трампа».

Попри зосередженість на внутрішній політиці Стівен Міллер часто висловлювався і щодо зовнішньої політики. Він, зокрема, захищав ідею Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії, зазначивши, що США можуть вільно скидати національні уряди та захоплювати іноземні території та ресурси, якщо це відповідає національним інтересам.