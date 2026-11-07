Новообрані сенатори-демократи у США відмовляються обрати Чака Шумера лідером більшості

Низка кандидатів від Демократичної партії на проміжних виборах до Сенату, які здобули перемоги в своїх штатах, не підтримують кандидатуру Чака Шумера на роль лідера більшості у новому скликанні.

Як пише The Guardian, проти Шумера виступили ті новообрані сенатори, які змогли відібрати місця у верхній палаті в республіканців. Йдеться, зокрема, про Адама Гемілтона, який став першим за 94 роки демократом, що зміг здобути прихильність традиційно "червоного" штату.

Також бачити нового лідера прагнуть сенатори з Південної Кароліни, Міннесоти, Мічигана, Техасу, Іллінойса, Нью-Гемпшира і Мена. Усі вони закликають до омолодження партії, яка на виборах 2024 року зіткнулася з кризою розриву поколінь і досі не має впевненості у кандидаті на майбутні президентські перегони-2028.

Попри це, Шумер впевнений у тому, що буде переобраний очільником більшості, оскільки йому вистачить голосів інших демократів. На чолі партії у Сенаті 75-річний політик перебуває з 2017 року.