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Новообрані сенатори-демократи у США відмовляються обрати Чака Шумера лідером більшості

У партії прагнуть бачити омолодження керівної ланки.

Новообрані сенатори-демократи у США відмовляються обрати Чака Шумера лідером більшості
Чак Шумер
Фото: EPA/UPG

Низка кандидатів від Демократичної партії на проміжних виборах до Сенату, які здобули перемоги в своїх штатах, не підтримують кандидатуру Чака Шумера на роль лідера більшості у новому скликанні.

Як пише The Guardian, проти Шумера виступили ті новообрані сенатори, які змогли відібрати місця у верхній палаті в республіканців. Йдеться, зокрема, про Адама Гемілтона, який став першим за 94 роки демократом, що зміг здобути прихильність традиційно "червоного" штату. 

Також бачити нового лідера прагнуть сенатори з Південної Кароліни, Міннесоти, Мічигана, Техасу, Іллінойса, Нью-Гемпшира і Мена. Усі вони закликають до омолодження партії, яка на виборах 2024 року зіткнулася з кризою розриву поколінь і досі не має впевненості у кандидаті на майбутні президентські перегони-2028.

Попри це, Шумер впевнений у тому, що буде переобраний очільником більшості, оскільки йому вистачить голосів інших демократів. На чолі партії у Сенаті 75-річний політик перебуває з 2017 року.

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