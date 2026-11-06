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Рубіо візьме участь в зустрічі з очільниками МЗС G7 у Парижі

Там він "просуватиме американські інтереси" у взаємодії з міністрами "Великої сімки".

Рубіо візьме участь в зустрічі з очільниками МЗС G7 у Парижі
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

 Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Париж з 8 по 10 листопада, де візьме участь в зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої сімки».

Про це пише Reuters.

Ця зустріч буде першою поїздкою Рубіо після поразки Республіканської партії на проміжних виборах.

В заяві Держдепу США йдеться, що Рубіо «просуватиме американські інтереси у взаємодії зі своїми колегами з G7».

Франція перенесла зустріч неформальної групи країн G7, до якої також входять Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія та Японія, з Марселя до Парижа на тлі загальнонаціональних протестів.

  • Рубіо відреагував на чутки про наміри залишити адміністрацію Трампа та балотуватись у президенти. Держсекретар США заявив, що планує працювати з президентом до кінця його терміну. Про свої політичні плани на 2028 рік він говорити відмовився.
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