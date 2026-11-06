Рубіо візьме участь в зустрічі з очільниками МЗС G7 у Парижі

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Париж з 8 по 10 листопада, де візьме участь в зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої сімки».
Про це пише Reuters.
Ця зустріч буде першою поїздкою Рубіо після поразки Республіканської партії на проміжних виборах.
В заяві Держдепу США йдеться, що Рубіо «просуватиме американські інтереси у взаємодії зі своїми колегами з G7».
Франція перенесла зустріч неформальної групи країн G7, до якої також входять Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія та Японія, з Марселя до Парижа на тлі загальнонаціональних протестів.
- Рубіо відреагував на чутки про наміри залишити адміністрацію Трампа та балотуватись у президенти. Держсекретар США заявив, що планує працювати з президентом до кінця його терміну. Про свої політичні плани на 2028 рік він говорити відмовився.