Рубіо візьме участь в зустрічі з очільниками МЗС G7 у Парижі

Там він "просуватиме американські інтереси" у взаємодії з міністрами "Великої сімки".

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Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Париж з 8 по 10 листопада, де візьме участь в зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої сімки».

Про це пише Reuters.

Ця зустріч буде першою поїздкою Рубіо після поразки Республіканської партії на проміжних виборах.

В заяві Держдепу США йдеться, що Рубіо «просуватиме американські інтереси у взаємодії зі своїми колегами з G7».

Франція перенесла зустріч неформальної групи країн G7, до якої також входять Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія та Японія, з Марселя до Парижа на тлі загальнонаціональних протестів.