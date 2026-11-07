Два аеростати порушили повітряний простір Молдови з боку України

Обидва об'єкти перебували в повітряному просторі країни близько хвилини та залишили його.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністерство оборони Молдови повідомило про два випадки порушення повітряного простору країни аеростатами. Один із них помітили у Дрокіївському районі, інший перетнув державний кордон з боку України в Сорокському районі.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Перший випадок зафіксували о 09:15 поблизу села Мошани Дрокіївського району. О 09:22 аеростат залишив повітряний простір Молдови неподалік села Єлизаветівка.

Другий об’єкт виявили о 10:35. Він перетнув державний кордон з боку Вінницької області у напрямку села Трифауци Сорокського району. Уже за хвилину аеростат залишив повітряний простір країни поблизу села Русланівка.

У Міноборони Молдови зазначили, що Центр повітряних операцій продовжує стежити за ситуацією в повітряному просторі країни.