Два аеростати порушили повітряний простір Молдови з боку України

Міністерство оборони Молдови повідомило про два випадки порушення повітряного простору країни аеростатами. Один із них помітили у Дрокіївському районі, інший перетнув державний кордон з боку України в Сорокському районі.
Про це повідомляє видання Newsmaker.
Перший випадок зафіксували о 09:15 поблизу села Мошани Дрокіївського району. О 09:22 аеростат залишив повітряний простір Молдови неподалік села Єлизаветівка.
Другий об’єкт виявили о 10:35. Він перетнув державний кордон з боку Вінницької області у напрямку села Трифауци Сорокського району. Уже за хвилину аеростат залишив повітряний простір країни поблизу села Русланівка.
У Міноборони Молдови зазначили, що Центр повітряних операцій продовжує стежити за ситуацією в повітряному просторі країни.
- 31 жовтня під час масованої російської атаки по Україні в повітряному просторі Молдови зафіксували два безпілотники.