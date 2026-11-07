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США пропонують $20 мільйонів за інформацію про ядерну програму Ірану

Держдепартамент шукає інформацію про іранських ядерних науковців, об’єкти, обладнання, технології та осіб, пов’язаних із програмою. 

США пропонують $20 мільйонів за інформацію про ядерну програму Ірану
Фото: EPA/UPG

США оголосили винагороду до 20 мільйонів доларів за інформацію про ядерну програму Ірану, її активи та пов’язаних із нею осіб.

Про це повідомили в Держдепартаменті США.

У межах програми "Винагорода за справедливість" (Rewards for Justice) відомство закликає надсилати інформацію через Signal або спеціальну лінію на базі Tor. За цінні відомості можна претендувати на грошову винагороду та переселення.

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Американська сторона шукає інформацію про іранських ядерних науковців і персонал, технології та можливості країни у цій сфері, відповідні організації та їхніх працівників. Зокрема, йдеться про відомості щодо ядерних об’єктів, обладнання та його переміщення.

У Держдепартаменті нагадали, що у 2025 році Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про збагачення Іраном урану до 60%. Це значно перевищує рівень, необхідний для цивільної ядерної енергетики, і наближається до 90% – рівня, який зазвичай використовують для виробництва ядерної зброї.

За оцінками експертів, наявних запасів урану Ірану в разі подальшого збагачення може вистачити для виготовлення кількох ядерних боєзарядів.

Також у Держдепі зазначили, що через невиконання Іраном зобов’язань щодо гарантій МАГАТЕ агентство втратило доступ до інформації про виробництво та запаси ключових компонентів іранської ядерної програми, зокрема центрифуг.

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