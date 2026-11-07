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Трамп заявив про нові удари США по системі ППО Ірану, – AP

Вибухи пролунали на острові Кешм.

Трамп заявив про нові удари США по системі ППО Ірану, – AP
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові у п’ятницю завдали нових ударів по іранській системі протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами Трампа, американські військові знищили систему ППО, яку Іран нещодавно збудував. Президент назвав операцію "незначною" та заявив, що вона тривала приблизно від п’яти до 15 хвилин.

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Іранські державні ЗМІ повідомили про два вибухи в районі міста Сузи на острові Кешм, поблизу важливого морського маршруту транспортування нафти.

Трамп не уточнив, який саме об’єкт був ціллю удару. Водночас американські посадовці зазначили, що більшість іранських систем ППО було знищено або серйозно пошкоджено під час ізраїльських бомбардувань у червні 2025 року та на початковому етапі нинішнього конфлікту. За їхніми словами, Іран з часом намагатиметься відновити системи протиповітряної оборони та іншу військову інфраструктуру.

Раніше, у понеділок, американські військові також повідомляли про так звані оборонні удари. Тоді вибухи чули на островах Кешм і Хенгам в Ормузькій протоці, а також поблизу міста Бандар-Аббас на материковій частині Ірану.

П'ятничні удари стали першими після проміжних виборів у США, що відбулися у вівторок. На них Республіканська партія Трампа зазнала поразки та втратила контроль над обома палатами Конгресу.

Однією з причин невдоволення виборців стала політика Трампа щодо війни з Іраном, а також зростання цін на пальне. Після виборів американський президент чергує погрози "знищити" Іран із заявами про те, що завершення війни вже близько.

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