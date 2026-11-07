Кабмін розподілив 15 млн грн допомоги від ООН на школи в шести областях

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Уряд розподілив понад 15 млн грн допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень і харчоблоків у 203 прифронтових закладах освіти.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, кошти надійдуть у школи в шести областях: Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

«Це допоможе покращити умови приготування їжі та організацію харчування учнів початкових класів, зокрема у громадах поблизу лінії фронту. Фінансування повністю забезпечене коштом міжнародної допомоги та не потребує додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів», - додав Корецький.