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​Сибіга: Затриманого співробітника ОБСЄ Вадима Голду росіяни могли перевести до Сибіру

З 15 жовтня Голду тримають в ізоляції без зв’язку із зовнішнім світом.

​Сибіга: Затриманого співробітника ОБСЄ Вадима Голду росіяни могли перевести до Сибіру
міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: Зоряна Стельмах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив стурбованість через інформацію про можливе переведення до Сибіру Вадима Голди — співробітника ОБСЄ, якого незаконно утримує Росія. 

Про це повідомляє МЗС України.

Вадим Голда — один із трьох працівників ОБСЄ, яких затримала російська сторона. З 15 жовтня його тримають в ізоляції без зв’язку із зовнішнім світом.

Сибіга назвав такі дії черговим грубим порушенням Женевських конвенцій з боку РФ. Він наголосив, що українці на тимчасово окупованих територіях не мають основоположних прав і повністю залежать від волі окупаційної влади.

Глава МЗС вимагає від Росії надати достовірну інформацію про місцеперебування й умови утримання всіх трьох затриманих співробітників ОБСЄ, а також забезпечити до них негайний і безперешкодний доступ. 

Міністр також закликав спільноту ОБСЄ посилити тиск на Росію, щоб якнайшвидше звільнити Дмитра Шабанова, Максима Петрова і Вадима Голду.

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