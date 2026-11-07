Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Пісторіус: Німеччина наразі вичерпала можливості для передачі Україні систем Patriot

Тепер активніше допомагати мають інші держави, вважає Пісторіус.

Міністр оборони Пісторіус: Німеччина наразі вичерпала можливості для передачі Україні систем Patriot
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Німеччина наразі вичерпала свої ресурси для постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Focus.

За його словами, Німеччина вже передала нашій державі кілька систем Patriot та керовані ракети, і зараз міністр виключає нові поставки. За словами Пісторіуса, усе, що Берлін віддасть зараз, найближчим часом не зможуть замінити, а це створить прогалини в обороні самої Німеччини. Він підсумував, що зараз країна не може дати більше, тож тепер активніше допомагати мають інші держави. Це питання обговорять у середині листопада на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Пісторіус також зазначив, що попри зимові повітряні атаки, Москва не зможе переломити хід війни на свою користь. На землі російські війська не мають просувань, але зазнають величезних втрат — від 30 до 40 тисяч солдатів щомісяця.

Крім того, міністр висловив сумніви щодо швидкого досягнення миру завдяки діям Дональда Трампа. Він наголосив, що домовленість залежить від Путіна і позиції США, проте переговори за спиною Києва є неприйнятними, адже суверенітет України потрібно зберегти.

Пісторіус додав, що Європа не зможе самостійно гарантувати мир, якщо її не залучать до переговорного процесу, і Трамп знає про ці європейські інтереси безпеки.

  • Днями Володимир Зеленський повідомляв, що зустрівся з Пісторіусом і домовився про опрацювання прискорення постачання ракет PAC-2.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies