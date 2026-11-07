Міністр оборони Пісторіус: Німеччина наразі вичерпала можливості для передачі Україні систем Patriot

Німеччина наразі вичерпала свої ресурси для постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Focus.

За його словами, Німеччина вже передала нашій державі кілька систем Patriot та керовані ракети, і зараз міністр виключає нові поставки. За словами Пісторіуса, усе, що Берлін віддасть зараз, найближчим часом не зможуть замінити, а це створить прогалини в обороні самої Німеччини. Він підсумував, що зараз країна не може дати більше, тож тепер активніше допомагати мають інші держави. Це питання обговорять у середині листопада на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Пісторіус також зазначив, що попри зимові повітряні атаки, Москва не зможе переломити хід війни на свою користь. На землі російські війська не мають просувань, але зазнають величезних втрат — від 30 до 40 тисяч солдатів щомісяця.

Крім того, міністр висловив сумніви щодо швидкого досягнення миру завдяки діям Дональда Трампа. Він наголосив, що домовленість залежить від Путіна і позиції США, проте переговори за спиною Києва є неприйнятними, адже суверенітет України потрібно зберегти.

Пісторіус додав, що Європа не зможе самостійно гарантувати мир, якщо її не залучать до переговорного процесу, і Трамп знає про ці європейські інтереси безпеки.