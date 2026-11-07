Видатки на правоохоронні органи й безпеку зростуть на 11,5%, а на оборону – на 15%.

У 2027 році Білорусь планує витратити близько 4,32 млрд доларів на оборону, правоохоронні органи та безпеку. Це майже 21% усіх бюджетних видатків країни.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, витрати на оборону мають зрости на 15%, до 1,76 млрд доларів. На суди, правоохоронну діяльність і безпеку передбачили 2,54 млрд доларів, що на 11,5% більше, ніж роком раніше. Для порівняння, загальні видатки бюджету збільшаться лише на 3,6%.

Реклама

Найбільше фінансування отримають структури, які відповідають за внутрішню безпеку та контроль над суспільством. Зокрема:

Міністерство внутрішніх справ – близько 945 млн доларів, проти 856 млн роком раніше;

прокуратура – видатки зростуть на 16,2%;

суди – на 14,7%;

прикордонна служба – на 14,4%;

органи державної безпеки – на 13%;

пенітенціарна система – приблизно на 10%.

У розвідці також звернули увагу на те, що фактичні витрати білоруських силових структур у попередні роки перевищували початкові бюджетні плани.

У 2021–2025 роках видатки на правоохоронну діяльність і безпеку щороку були більшими за заплановані. Зокрема, у 2022 році перевищення становило близько 36 млн доларів, а у 2025-му – 82 млн доларів.

Найбільше додаткове фінансування отримували органи державної безпеки. У 2022–2025 роках їхні фактичні витрати в середньому на 8,6% перевищували планові. У прикордонної служби цей показник становив 5%, у МВС – 4,5%.

За оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, збільшення витрат на силові структури свідчить про пріоритетність їхнього фінансування для білоруської влади. У відомстві зазначають, що ці структури використовують для придушення протестів і переслідування опонентів режиму Олександра Лукашенка.