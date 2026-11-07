​Голова МЗС Італії заявив, що проросійські хакери опублікували у даркнеті його особисті дані

Таяні переконаний, що ці дії пов’язані з підтримкою України.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що проросійські хакери опублікували у даркнеті його особисті дані.

Про це він написав у соцмережі Х.

Таяні переконаний, що ці дії пов’язані з підтримкою України.

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"Кіберзлочинці вже кілька днів поширюють мої особисті дані в даркнеті та шукають іншу інформацію, фактично наражаючи мене на нові загрози та залякування. Вони також втягують у це мою родину, готові платити за додаткові відомості про мене та моїх близьких", – зазначив він.

Таяні наголосив, що не піддасться залякуванню і продовжить працювати, "щоб захищати своє міністерство та Італію".

"Наша позиція щодо України є політичною причиною, через яку я потрапив під приціл: захист свободи суверенної держави, чітка позиція на користь демократії та незалежності нації є небезпечною для цих злочинних угруповань", – наголосив голова МЗС.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила підтримку Таяні та зазначила, що продаж конфіденційної інформації, яка стосується державних посадовців, є "приводом для серйозного занепокоєння", пише Reuters.