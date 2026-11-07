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​Зеленський просить Раду повернути декларування для працівників СБУ

Президент прокоментував розслідування НАБУ, в якому фігурують співробітники спецслужби.

​Зеленський просить Раду повернути декларування для працівників СБУ
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/соцмережі

Президент Володимир Зеленський затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників Служби безпеки України, "щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності".

Про це він повідомив у Telegram.

"Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних. Я прошу парламентарів ухвалити цей закон невідкладно", - написав президент. 

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Він також прокоментував розслідування НАБУ, в якому фігурують співробітники спецслужби.

"На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення. Важливо, щоб розслідування дало повну правду по цій ситуації, щоб замовники злочинів, замовники насильства проти людей були всі покарані. Знаю, що потрібна для цього підтримка партнерів – щодо цього так званого «Хімпрому», – і з Америкою про це вже говорили на відповідному рівні. Потрібен результат. Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі. І також є інформація, що намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам", - написав Зеленський. 

При цьому він зазначив, що найбільше уражень російських окупантів забезпечує підрозділ СБУ "Альфа".

"І насправді дуже хотілося б тільки таких результатів і від усіх інших складових Служби безпеки", - додав президент. 

  • Нагадаємо, що декларації співробітників СБУ фактично стали закритими для громадськості у 2016 році. У жовтні 2017 року Окружний адмінсуд Києва відмовився розсекретити декларації за позовом Центру протидії корупції.
  • У квітні 2020 року тодішній голова СБУ Іван Баканов скасував акт, який дозволяв керівництву спецслужби не подавати відкриті декларації в НАЗК.
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