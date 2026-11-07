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Президент: Росіяни випустили в бік Північного моста у Києві шість ракет

Влучили чотири ракети.

Президент: Росіяни випустили в бік Північного моста у Києві шість ракет
Північний міст
Фото: Google Maps

Під час нічної атака на Київі росіяни випустили в бік Північного мосту шіст ракет.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у міст влучили чотири ракети.

«Росіяни б’ють по мостах через Дніпро від Києва до Запоріжжя. У ніч на цей день – є влучання по київському Північному мосту. Шість балістичних ракет були проти моста, і чотири влучання», - розповів глава держави.

Зеленський додав, що з цього приводу говорив із премʼєр-міністром Сергієм Корецьким і міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським.

«Потрібні резервні схеми транспорту для Києва. І на сьогодні резервів саме по транспорту, на жаль, недостатньо, і цим тепер займається Міністерство внутрішніх справ – сподіваюсь, що разом з Київською міською адміністрацією», - додав Зеленський.

  • Близько 1 години ночі 7 листопада росіяни розпочали нову хвилю ракетної атаки по Києву та столичному регіону. Поранені шість людей, зокрема в Солом'янському районі, який постраждав найбільше. Серед потерпілих є дитина.
  • Також пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині.
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