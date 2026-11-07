У Національному ботанічному саду імені М. Гришка в Києві родичі загиблих військовослужбовців висадили дерева на згадку про своїх близьких.

Про це повідомили Сили територіальної оборони ЗСУ.

Акція стала неформальною родинною зустріччю, до якої долучилися сім’ї полеглих захисників. Зокрема, Віта Клепак посадила грушу на згадку про чоловіка Володимира, який служив у 127 батальйоні 112 окремої бригади ТрО. На початку повномасштабного вторгнення він разом із сином пішов до військкомату.

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Володимир був мисливцем, долучився до тероборони без вагань. Йому було 59 років. Після його загибелі без батька та дідуся залишилися троє дітей і двоє онуків.

Мати іншого загиблого військового, Ірина Косарь, висадила черемху на честь сина Юрія з позивним "Меджик", який служив у 207 батальйоні 241 окремої бригади ТрО. Його родина десять місяців шукала військового, сподіваючись на повернення.

Про збіг ДНК стало відомо 30 вересня 2025 року після чергового обміну тілами.

"Як не маємо онуків, нехай це дерево коріння пускає. Ми обрали черемху. Символ ніжності, молодості, кохання", –сказала Ірина.

Під час акції командувач Сил ТрО генерал-майор Ігор Плахута повідомив матері, що підписав подання на державну нагороду для її сина. Також він запропонував окремо зустрітися з родиною за участю представників бригади та батальйону, щоб з'ясувати обставини загибелі Юрія.

Фото: Медіа ТрО

Фото: Медіа ТрО

Фото: Медіа ТрО

Фото: Медіа ТрО

Фото: Медіа ТрО