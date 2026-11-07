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Від початку доби 7 листопада на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку, де українські військові відбивали 14 штурмів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні.

Протягом дня росіяни завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів, скинули 152 керовані авіабомби. Також окупанти застосували 5405 дронів-камікадзе та 1897 разів обстріляли населені пункти й позиції українських військ.

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На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали атаки в районах Костянтинівки та Вільного, а також у бік Миколайпілля, Новопавлівки й Золотого Колодязя. Одне боєзіткнення тривало на момент підготовки зведення.

На Покровському напрямку росіяни атакували вісім разів поблизу Нового Донбасу, Новогришиного та Молодецького, а також у бік Добропілля, Сергіївки й Новопідгороднього.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські військові ліквідували 31 окупанта, ще 21 поранили. Знищили 11 одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, три пункти управління БпЛА та 22 укриття. Ще низку об'єктів і техніки пошкодили, зокрема склад пально-мастильних матеріалів. Також знищили або подавили 283 російські безпілотники.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони в бік Козачої Лопані, Радьківки й Охрімівки, а також у районах Вовчанська, Цегельного та Вовчанських Хуторів. На Лиманському напрямку українські військові зупинили п'ять спроб противника просунутися в бік Лиману та поблизу Колодязів.

На Слов'янському напрямку відбили чотири атаки в напрямку Пискунівки й Миколаївки та поблизу Озерного. На Краматорському напрямку росіяни здійснили одну штурмову дію в бік Миколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки в бік Косівцевого, поблизу Добропілля та Малої Токмачки. На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в бік Новопавлівки та Лук'янівського.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові відбили чотири атаки. Росіяни завдали там чотирьох авіаударів, скинули 12 керованих авіабомб і здійснили 110 обстрілів, зокрема тричі застосували реактивні системи залпового вогню.

На Куп'янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках російські війська штурмових дій не проводили.