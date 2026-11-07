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КМВА: У Києві не вистачає автобусів для повної заміни електротранспорту

Значну кількість автобусів залучили для дублювання зеленої гілки метро.

КМВА: У Києві не вистачає автобусів для повної заміни електротранспорту
громадський транспорт у Києві
Фото: t.me/kt20220224

Наразі автобусним парком неможливо перекрити весь електротранспорт у столиці.

Про це повідомив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов, передає «Укрінформ».

За словами посадовця, комунальники швидко реагують на зупинки транспорту, але ресурсів на всі маршрути не вистачає. Зокрема, значну кількість автобусів залучили для дублювання зеленої гілки метро, яка зараз не курсує через Південний міст. Також перебої в роботі метрополітену виникають через стрибки напруги, тому транспортникам доводиться постійно коригувати маршрути та перерозподіляти автобуси.

Ткачов нагадав, що в усіх районах Києва працюють понад 1500 пунктів незламності, з яких 700 облаштував відповідальний бізнес. У цих пунктах жителі можуть зігрітися й зарядити гаджети. 

  • У ніч на 7 листопада Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши 172 ударні безпілотники та 36 балістичних ракет. Усі ракети ворог спрямував на Київ і Київську область. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура.
  • У Києві склалася складна ситуація з постачанням електроенергії, води та тепла.
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