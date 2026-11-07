Росіяни повторно атакували енергетику Дніпра: без світла понад 60 тисяч споживачів

Ганжа закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Відновлювальні роботи розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація. Водночас російська атака на область триває.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без електропостачання внаслідок повторних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

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