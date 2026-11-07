Росіяни повторно атакували енергетику Дніпра: без світла понад 60 тисяч споживачів

Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без електропостачання внаслідок повторних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Відновлювальні роботи розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація. Водночас російська атака на область триває.
Ганжа закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
- 30 жовтня внаслідок російських атак у Дніпрі та частині Дніпропетровської області сталися знеструмлення. Через обстріли було серйозно пошкоджено енергетичне обладнання.
- Енергетики відновили електропостачання більшості споживачів, однак на певний час без світла залишалися понад 200 тисяч абонентів. Для стабілізації ситуації застосовували екстрені відключення.