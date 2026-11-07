Лубінець вимагає розслідувати смерть чоловіка, який зник після перебування у ТЦК на Черкащині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає всебічно розслідувати обставини зникнення та смерті мешканця Золотоноші Сергія, який у серпні перебував у Звенигородському районному ТЦК та СП. Чоловіка знайшли мертвим майже через два місяці після зникнення, однак причину його смерті досі не встановили.

Про це Лубінець повідомив у соцмережах.

За словами омбудсмана, працівники ТЦК доставили Сергія до Звенигородки, що приблизно за 140 кілометрів від його дому. Очевидці стверджують, що там у чоловіка стався епілептичний напад. Попри це, він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, після чого його направили до штурмової бригади.

За наявною інформацією, там відмовилися приймати чоловіка.У ТЦК заявляють, що після цього Сергія відпустили. Відтоді він зник. Родина розшукувала чоловіка майже два місяці, а згодом його тіло знайшли за 120 кілометрів від дому.

За фактом зникнення відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Водночас судово-медична експертиза не встановила причину смерті.

Лубінець вимагає перевірити дії всіх причетних посадовців і з'ясувати повний маршрут Сергія. Офіс омбудсмана направив запити до Генерального штабу ЗСУ, Офісу генерального прокурора, центрального та зонального управлінь Військової служби правопорядку. Після встановлення факту смерті також звернулися до обласного ТЦК та СП і ГУНП у Черкаській області.