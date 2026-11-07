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​Мовна омбудсманка: Буданов сплатить штраф за використання російської мови на службі

Ідеться про інцидент у Петропавлівській Борщагівці.

​Мовна омбудсманка: Буданов сплатить штраф за використання російської мови на службі
Буданов на місці заворушень у Петропалівській Борщагівці
Фото: скріншот відео УНІАН

Керівника Офісу Президента Кирила Буданова оштрафували за використання російської мови на службі.

Як повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, посадовець визнав порушення і понесе відповідальність.

Ідеться про ситуацію у Петропавлівській Борщагівці, де керівник ОПУ спілкувався з 14-річним хлопцем російською.

«У цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено. Державний контроль триває відповідно до встановленого порядку. Комунікація з фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля. Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки», - написала Івановська на своїй фейсбук-сторінці.

Омбудсманка запевнила, що «інцидент вичерпується так, як і має бути у цивілізованій країні — через закон і відповідальність». 

Події в Петропавлівській Борщагівці: що відомо

  • Цього місяця уселі Петропавлівська Борщагівка на Київщині сталися заворушення поблизу будинку, де перебували військові підрозділу Національної гвардії. У будівлі перебували мобілізовані та декілька військових після СЗЧ.
  • Тут швидко зібрався натовп, оскільки заклик до допомоги «травмованим» мобілізованим активно поширювали в соцмережах. З'ясувалося, що виклик до поліції з повідомленням про недопуск до громадянина зробила жінка, що представилася медиком швидкої, але вона ним не була. Метою було «витягти» одного з військових після СЗЧ. 
  • Натовп вимагав видати мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину, були сутички з правоохоронцями. 
  • Розбиратися в ситуації приїхав голова Офісу Президента Кирило Буданов. Людей, що представилися родичами мобілізованих, Півненко провів до будівлі й показав, що там немає «катівні», як заявляли в соцмережах. Конфлікт тривав до пізньої ночі. 
  • Жінку, яка вдавала медика швидкої допомоги і зробила заяву про катування людей у підвалі, затримали. З'ясувалося, що за три дні до інциденту вона разом з водієм провела розвідку місцевості біля будинку, який використовувала НГУ. Ця жінка заздалегідь придбала авто швидкої допомоги і вбралася в форму медика. 
  • Буданов заявив згодом, що був сторонній вплив на ці події. 
  • В 1-му корпусі НГУ засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців Нацгвардії, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.
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