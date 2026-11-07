​Мовна омбудсманка: Буданов сплатить штраф за використання російської мови на службі

Керівника Офісу Президента Кирила Буданова оштрафували за використання російської мови на службі.
Як повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, посадовець визнав порушення і понесе відповідальність.
Ідеться про ситуацію у Петропавлівській Борщагівці, де керівник ОПУ спілкувався з 14-річним хлопцем російською.
«У цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено. Державний контроль триває відповідно до встановленого порядку. Комунікація з фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля. Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки», - написала Івановська на своїй фейсбук-сторінці.
Омбудсманка запевнила, що «інцидент вичерпується так, як і має бути у цивілізованій країні — через закон і відповідальність».
Події в Петропавлівській Борщагівці: що відомо
- Цього місяця уселі Петропавлівська Борщагівка на Київщині сталися заворушення поблизу будинку, де перебували військові підрозділу Національної гвардії. У будівлі перебували мобілізовані та декілька військових після СЗЧ.
- Тут швидко зібрався натовп, оскільки заклик до допомоги «травмованим» мобілізованим активно поширювали в соцмережах. З'ясувалося, що виклик до поліції з повідомленням про недопуск до громадянина зробила жінка, що представилася медиком швидкої, але вона ним не була. Метою було «витягти» одного з військових після СЗЧ.
- Натовп вимагав видати мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину, були сутички з правоохоронцями.
- Розбиратися в ситуації приїхав голова Офісу Президента Кирило Буданов. Людей, що представилися родичами мобілізованих, Півненко провів до будівлі й показав, що там немає «катівні», як заявляли в соцмережах. Конфлікт тривав до пізньої ночі.
- Жінку, яка вдавала медика швидкої допомоги і зробила заяву про катування людей у підвалі, затримали. З'ясувалося, що за три дні до інциденту вона разом з водієм провела розвідку місцевості біля будинку, який використовувала НГУ. Ця жінка заздалегідь придбала авто швидкої допомоги і вбралася в форму медика.
- Буданов заявив згодом, що був сторонній вплив на ці події.
- В 1-му корпусі НГУ засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців Нацгвардії, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.