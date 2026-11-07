​Мовна омбудсманка: Буданов сплатить штраф за використання російської мови на службі

Керівника Офісу Президента Кирила Буданова оштрафували за використання російської мови на службі.

Як повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, посадовець визнав порушення і понесе відповідальність.

Ідеться про ситуацію у Петропавлівській Борщагівці, де керівник ОПУ спілкувався з 14-річним хлопцем російською.

«У цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено. Державний контроль триває відповідно до встановленого порядку. Комунікація з фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля. Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки», - написала Івановська на своїй фейсбук-сторінці.

Омбудсманка запевнила, що «інцидент вичерпується так, як і має бути у цивілізованій країні — через закон і відповідальність».

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