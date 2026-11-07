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Російські дрони атакували три райони Житомирщини: пошкоджена критична інфраструктура

Внаслідок атак пошкоджено об'єкти тепло- та енергопостачання.

Російські дрони атакували три райони Житомирщини: пошкоджена критична інфраструктура
Ілюстративне фото
Фото: Житомирська ОВА

Російські безпілотники протягом останніх годин атакували три райони Житомирської області. Під ударом опинилися Коростенський, Звягельський і Житомирський райони. 

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Найбільше пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури у Житомирській громаді. Внаслідок атак пошкоджено об'єкти тепло- та енергопостачання. Через це в окремих будинках можуть тимчасово виникнути перебої з централізованим опаленням.

Частина споживачів в області також залишилася без електроенергії. Відновлювальні роботи вже розпочали. Ремонтні бригади працюватимуть і вночі, щоб якнайшвидше повернути жителям області тепло та світло.

  • Минулої ночі внаслідок російської атаки на Житомирщині сталося масштабне знеструмлення. Росіяни пошкодили об'єкти енергетичної та паливної інфраструктури у Житомирській і Звягельській громадах. 
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