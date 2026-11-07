Російські дрони атакували три райони Житомирщини: пошкоджена критична інфраструктура

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські безпілотники протягом останніх годин атакували три райони Житомирської області. Під ударом опинилися Коростенський, Звягельський і Житомирський райони.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Найбільше пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури у Житомирській громаді. Внаслідок атак пошкоджено об'єкти тепло- та енергопостачання. Через це в окремих будинках можуть тимчасово виникнути перебої з централізованим опаленням.

Частина споживачів в області також залишилася без електроенергії. Відновлювальні роботи вже розпочали. Ремонтні бригади працюватимуть і вночі, щоб якнайшвидше повернути жителям області тепло та світло.