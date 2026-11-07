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​На Харківщині внаслідок російських атак загинула жінка, серед постраждалих – 16-річна дівчина

Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, автомобілі та навчальний заклад.

​На Харківщині внаслідок російських атак загинула жінка, серед постраждалих – 16-річна дівчина
Обстріли Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок російських ударів по Харкову та населених пунктах області 7 листопада загинула жінка, ще кілька людей дістали поранення або гостру реакцію на стрес. 

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, автомобілі та навчальний заклад. Близько 11:00 російська ракета, попередньо типу S-8000 "Бандероль", влучила в чотириповерхову нежитлову будівлю у Слобідському районі Харкова. Внаслідок удару пошкоджено транспортні засоби. Жінка дістала поранення, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

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Близько 12:45 FPV-дрон атакував автомобіль на парковці торговельно-розважального центру в Київському районі міста. У транспортного засобу пошкоджені кузов і скління, також вибило вікна іншого автомобіля. Згодом у цьому ж районі безпілотник влучив в асфальт на парковці супермаркету, пошкодивши ще одну машину.

У Златополі Лозівського району близько 14:50 ракета, попередньо типу S-8000 "Бандероль", влучила на територію приватного домоволодіння. Пошкоджені житлові будинки, одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

У Лозовій російський безпілотник "Герань-4" пошкодив приміщення навчального закладу. Через атаку гостра реакція на стрес виникла у 16-річної дівчини.

Найважчі наслідки зафіксували у Дергачівській громаді. Близько 15:00 на автодорозі Дергачі – Козача Лопань, неподалік села Безруки, FPV-дрон влучив у автомобіль, що рухався дорогою. Загинула пасажирка. Водійка не постраждала.

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

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