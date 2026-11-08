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Армія РФ за добу завдала 725 ударів по Запорізькій області, є поранена

Російські війська атакували 53 населені пункти Запорізької області. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

Армія РФ за добу завдала 725 ударів по Запорізькій області, є поранена
Наслідки атак РФ по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські війська завдали 725 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю одна людина дістала поранень.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За його словами, російські війська завдали 26 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі та інших населених пунктах області.

Застосували 561 безпілотник різної модифікації, переважно FPV, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню та завдали 135 артилерійських ударів.

Загалом надійшло 61 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

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