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Генштаб: за добу Сили оборони знищили 2290 російських військових

Також українські військові знищили 44 артилерійські системи та 1337 безпілотників.

Генштаб: за добу Сили оборони знищили 2290 російських військових
Фото: EPA/UPG

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 606 400 осіб. За минулу добу росія втратила ще 2290 військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 8 листопада 2026 року:

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Фото: Генштаб ЗСУ

Особовий склад:

близько 1 606 400 (+2 290) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 458 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 668 (+14)

Артилерійські системи: 52 044 (+44)

РСЗВ: 2 257

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Засоби ППО: 1 751 (+4)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 099 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 600 177 (+1 337)

Крилаті ракети: 5 196 (+4)

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

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Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 850 (+461)

Спеціальна техніка: 4 888 (+7)

Дані уточнюються.

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