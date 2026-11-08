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На Дніпропетровщині через російську атаку без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів

Ворог уночі масовано атакував енергооб’єкти області. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів.

На Дніпропетровщині через російську атаку без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів
Фото: Пресслужба ДТЕК

У ніч проти 8 листопада російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Внаслідок ударів пошкоджені важливі енергооб’єкти, без електропостачання залишилися понад 600 тисяч споживачів.

Про це повідомили в ДТЕК та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Без світла залишилися мешканці Дніпровського, Кам’янського, Самарівського, Павлоградського та Синельниківського районів, а також міста Дніпра.

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Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас роботи ускладнюються повторними російськими атаками.

Насамперед фахівці намагаються заживити об’єкти критичної інфраструктури. Жителів, у яких є електроенергія, закликають ощадливо її споживати.

Загалом уночі російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони області.

У Дніпровському та Кам’янському районах пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині під удар потрапили райцентр, у Покровській громаді понівечений багатоквартирний будинок.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району пошкоджена приватна оселя, виникла пожежа.

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