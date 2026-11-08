На Дніпропетровщині через російську атаку без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів

Ворог уночі масовано атакував енергооб’єкти області. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів.

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У ніч проти 8 листопада російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Внаслідок ударів пошкоджені важливі енергооб’єкти, без електропостачання залишилися понад 600 тисяч споживачів.

Про це повідомили в ДТЕК та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Без світла залишилися мешканці Дніпровського, Кам’янського, Самарівського, Павлоградського та Синельниківського районів, а також міста Дніпра.

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Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас роботи ускладнюються повторними російськими атаками.

Насамперед фахівці намагаються заживити об’єкти критичної інфраструктури. Жителів, у яких є електроенергія, закликають ощадливо її споживати.

Загалом уночі російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони області.

У Дніпровському та Кам’янському районах пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині під удар потрапили райцентр, у Покровській громаді понівечений багатоквартирний будинок.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району пошкоджена приватна оселя, виникла пожежа.