Сили ППО уночі збили 137 із 164 російських безпілотників

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Уночі 8 листопада російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 164 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 137 ворожих БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 8 листопада (з 18:00 7 листопада) противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря, 164 ударними БпЛА типу Shahed (112 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або подавила 137 безпілотників, зокрема 88 реактивних Shahed. Кілька ударних дронів залишалися в повітрі, бойова робота тривала.

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на шести локаціях.