Сили ППО уночі збили 137 із 164 російських безпілотників

Уночі 8 листопада російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 164 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 137 ворожих БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"У ніч на 8 листопада (з 18:00 7 листопада) противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря, 164 ударними БпЛА типу Shahed (112 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або подавила 137 безпілотників, зокрема 88 реактивних Shahed. Кілька ударних дронів залишалися в повітрі, бойова робота тривала.
Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на шести локаціях.
- У ніч проти 8 листопада російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Без електропостачання залишилися понад 600 тисяч споживачів.