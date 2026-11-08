У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО уночі збили 137 із 164 російських безпілотників

Влучання зафіксували на 23 локаціях.

Сили ППО уночі збили 137 із 164 російських безпілотників
Фото: Генштаб

Уночі 8 листопада російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 164 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 137 ворожих БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 8 листопада (з 18:00 7 листопада) противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря, 164 ударними БпЛА типу Shahed (112 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

Реклама

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або подавила 137 безпілотників, зокрема 88 реактивних Shahed. Кілька ударних дронів залишалися в повітрі, бойова робота тривала.

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на шести локаціях.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies