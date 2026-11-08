На Харківщині через удар російського дрона знеструмлені 250 тисяч абонентів

Уранці 8 листопада російський ударний безпілотник влучив в об’єкт критичної інфраструктури на Харківщині. Унаслідок атаки без електропостачання залишилися близько 250 тисяч абонентів області.
Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.
За його словами, через удар також знеструмило інші критично важливі об’єкти. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Енергетики працюють над усуненням пошкоджень. Водночас точний час відновлення електропостачання поки невідомий.
- Російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Внаслідок ударів пошкоджені важливі енергооб’єкти, без електропостачання залишилися понад 600 тисяч споживачів.