У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через удар російського дрона знеструмлені 250 тисяч абонентів

Без електропостачання також залишилися критично важливі об’єкти.

На Харківщині через удар російського дрона знеструмлені 250 тисяч абонентів
Електрична підстанція
Фото: Elektrilevi

Уранці 8 листопада російський ударний безпілотник влучив в об’єкт критичної інфраструктури на Харківщині. Унаслідок атаки без електропостачання залишилися близько 250 тисяч абонентів області.

Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

За його словами, через удар також знеструмило інші критично важливі об’єкти. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Енергетики працюють над усуненням пошкоджень. Водночас точний час відновлення електропостачання поки невідомий.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies