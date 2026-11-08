На Харківщині через удар російського дрона знеструмлені 250 тисяч абонентів

Без електропостачання також залишилися критично важливі об’єкти.

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Уранці 8 листопада російський ударний безпілотник влучив в об’єкт критичної інфраструктури на Харківщині. Унаслідок атаки без електропостачання залишилися близько 250 тисяч абонентів області.

Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

За його словами, через удар також знеструмило інші критично важливі об’єкти. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Енергетики працюють над усуненням пошкоджень. Водночас точний час відновлення електропостачання поки невідомий.