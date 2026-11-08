У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей

За добу РФ майже 40 разів обстріляла 19 населених пунктів. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей
Наслідки атаки РФ по Сумщині
Фото: Нацполіція України

Упродовж доби російські війська майже 40 разів атакували населені пукнти Сумської області. Відомо про чотирьох поранених, також є пошкодження будинків, авто та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській області внаслідок російських обстрілів постраждали четверо мирних жителів. Троє людей дістали гостру реакцію на стрес через удар ворожого безпілотника по Сумській громаді. Ще один чоловік звернувся до медиків після поранення, отриманого 29 жовтня внаслідок атаки дрона у Шалигинській громаді.

Реклама

Загалом від ранку 7 до ранку 8 листопада російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 11 територіальних громадах області. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіабомби.

Унаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Середино-Будській громаді пошкоджені приватний житловий будинок та об'єкти цивільної інфраструктури, знищені приватні будинки;
  • у Шосткинській громаді пошкоджені автомобілі;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджені багатоквартирні будинки;
  • у Глухівській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Краснопільській громаді — приватний будинок, господарська споруда та об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді — будівля поштового відділення, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури;
  • у Путивльській громаді знищений автомобіль;
  • у Свеській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді зруйнований приватний житловий будинок.

Повітряна тривога на території області за добу тривала 17 годин 55 хвилин.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies