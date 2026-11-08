На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей

За добу РФ майже 40 разів обстріляла 19 населених пунктів. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

Упродовж доби російські війська майже 40 разів атакували населені пукнти Сумської області. Відомо про чотирьох поранених, також є пошкодження будинків, авто та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській області внаслідок російських обстрілів постраждали четверо мирних жителів. Троє людей дістали гостру реакцію на стрес через удар ворожого безпілотника по Сумській громаді. Ще один чоловік звернувся до медиків після поранення, отриманого 29 жовтня внаслідок атаки дрона у Шалигинській громаді.

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Загалом від ранку 7 до ранку 8 листопада російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 11 територіальних громадах області. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіабомби.

Унаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджені приватний житловий будинок та об'єкти цивільної інфраструктури, знищені приватні будинки;

у Шосткинській громаді пошкоджені автомобілі;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджені багатоквартирні будинки;

у Глухівській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури;

у Краснопільській громаді — приватний будинок, господарська споруда та об'єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді — будівля поштового відділення, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури;

у Путивльській громаді знищений автомобіль;

у Свеській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді зруйнований приватний житловий будинок.

Повітряна тривога на території області за добу тривала 17 годин 55 хвилин.